Куда калининградцы чаще всего едут на отдых летом

Чаще всего калининградцы выбирают отдых в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодарском крае. Об этом сообщают аналитики сервиса «Островок».

«Жители Калининграда чаще всего бронируют отдых на июль-август в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодарском крае, Московской области, Татарстане, Ставропольском крае, Воронежской и Ленинградской областях, в Крыму и внутри своего региона – в Калининградской области», — рассказали в пресс-службе.

Средняя стоимость проживания выросла на 7% по сравнению с прошлым годом и теперь составляет 5 900 рублей за ночь, при этом большинство бронирует размещение на три ночи.

При выборе жилья калининградцы чаще всего останавливаются на апартаментах (34% бронирований), отелях без звёзд (20%) и трёхзвёздочных отелях (17%). Реже выбирают гостевые дома (9%), четырёхзвёздочные отели (8%) и хостелы (4%).

Большинство поездок калининградцы совершают парами — такие путешествия составляют 51% от всех бронирований. Семейный отдых с детьми выбирают 22% туристов, одиночные поездки — 20%, а путешествия в компании трёх и более взрослых — всего 7%.