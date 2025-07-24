Туристов в Новосибирскую область будут завлекать сурками

Новый маршрут для экотуризма решили развивать в Новосибирской области. Всем желающим будут предлагать поездки в месте массового обитания сурков.

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Зверьки в большом количестве водятся в государственном заказнике «Инской» Черепановского района. Здесь планируют организовать экотропу и смотровую зону, с которой туристы смогут увидеть всю «деревню сурков».

«Сурки не любят густых лесов и болот, предпочитают открытые пространства с хорошим обзором. В Новосибирской области обитает степной сурок. Это относительно крупный грызун, который живет колониями в норах и зимой впадает в спячку», — рассказал охотовед Денис Герасименко.

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