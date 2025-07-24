Как можно использовать нейросеть в сфере туризма

Депутаты работают над законопроектом, который будет называться «Самопутешествие с искусственным интеллектом», инициатива предусматривает использование ИИ-гидов в создании туристических маршрутов на основе проверенных данных из регионов. Об этом 24 июля рассказал зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

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В интервью радио Sputnik депутат отметил, что путешествия с помощью ИИ будут осуществляться на основе приложений, которые туристы будут устанавливать на свои устройства.

По его словам, мобильное приложение с помощью нейросети будет собирать проверенные данные от субъектов РФ из единого цифрового портала Правительства.

«Регионы будут отправлять нам проверенную, машиночитаемую информацию о транспортной доступности, достопримечательностях и тому подобное», — пояснил Кривоносов.

Он указал, что самопутешествия с искусственным интеллектом предполагают комплексный подход.

«Представьте: недалекое будущее, вы надеваете очки, и они вас сопровождают в течение всей поездки и говорят, на какой улице повернуть, чтобы оказаться в нужном места. Или вы приехали на место, и эти самые очки могут провести вам экскурсию по достопримечательности», — сказал парламентарий.

Кривоносов обратил внимание, что такой подход не лишит работы экскурсоводов, а, наоборот, сподвигнет их становиться лучше и развивать свои навыки.