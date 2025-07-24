В Краснодарском крае появился первый отель для туристов с питомцами

В Краснодарском крае появился первый сертифицированный отель для путешествий с питомцами, соответствующий документ ему выдал орган сертификации «Роскачество — туризм».

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При сертификации отелей специалисты обращают внимание на ряд ключевых аспектов: выделение номерного фонда, наличие общественных пространств, где можно находиться с питомцем, проведение гипоаллергенной уборки, информирование гостей о правилах проживания с животными, наличие необходимых принадлежностей, оборудование безопасных зон для выгула, а также на обучение персонала обращению с животными, в том числе в чрезвычайных ситуациях.

В Краснодарском крае действуют около 11 тысяч гостиниц, среди них 365 имеют 4 и 5 звезд, 86 работают по системе «все включено». Животных принимают в нескольких десятках гостиниц, такие объекты есть в Сочи, Ейске, Туапсинском, Темрюкском, Усть-Лабинском районах.

Получение сертификата по стандарту «Путешествия с питомцами» подтверждает не только соответствие гостиницы всем требованиям, но и наличие высокого уровня сервиса. Для самого отеля сертификат — это новые возможности: привлечение платежеспособной аудитории, укрепление имиджа современного, заботящегося о клиентах отеля, расширение каналов сотрудничества с крупными онлайн-платформами и туроператорами.

Сертификация также означает повышение доверия гостей и развитие туриндустрии.