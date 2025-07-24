Какие альтернативные виды отдыха предлагает туристам Анапа

Курортный сезон в Анапе продолжается, хоть и без возможности купаться в море. На курорте есть 1,6 тысячи средств размещения, и 60% имеют собственные бассейны, аква- и спа-центры, 68 отелей работают по системе «все включено». Также есть 38 объектов турпоказа, два из них новые.

Анапа предлагает гостям гастро- и этнотуризм, экотуризм, оздоровление и обширную событийную программу. Туристы могут посетить Аллею Памяти, Кипарисовое озеро, горы, каньон, Савину и Лобанову щель.

Среди экскурсий самые популярные — эногастрономические: в последние два года число посетителей виноделен увеличилось вдвое. Гости могут осмотреть виноградники, а также продегустировать продукцию и поучаствовать в фотосессии. Объектов винного туризма в Краснодарском крае около 30, причем половина приходится на Анапу и Темрюкский район. Кроме виноделен доступны сыроварни, улиточные и устричные фермы, рыбные хозяйства.

Кроме этого, летом в Анапе проходят различные фестивали. 2 августа пройдет винный фестиваль, в сентябре — кинофестиваль «Киношок», а в конце месяца — Черноморская винная неделя.

Ознакомиться с возможностями Анапы можно на специальном сайте анапа.ру и в мобильном приложении «Анапа350».

Кстати, в Анапу теперь можно приехать через аэропорт Геленджика, расстояние между городами составляет 86 км, а дорога проходит вдоль побережья.