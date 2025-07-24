Чем привлекает туристов необычный музей в Петергофе

Петергоф — это не только блеск фонтанов и императорских дворцов. Здесь, вдали от туристического шума, находится уникальный Музей игральных карт. Он открылся в 1999 году благодаря коллекционеру Александру Перельману и с тех пор собрал более 4000 колод со всего мира — от антикварных до современных. Среди экспонатов — карты времён Наполеона, редкие агитационные издания, карикатурные колоды, карточные столы, жетоны и даже гадальные атрибуты. Неожиданный музей в сердце Петергофа: игральные карты, пережившие войну - об этом подробнее на сайте Туристас.

Каждая карта — не просто средство для игры, а отражение своего времени. Когда-то их запрещали, позже они стали признаком дворцового досуга. Через изображения можно понять, чем жила эпоха, какие темы волновали общество и как менялось восприятие юмора, моды и власти.

Сегодня музей продолжает развиваться: здесь проходят выставки, лекции, киновечера и игровые события. Это уютное, насыщенное культурное пространство, которое будет интересно и взрослым, и детям. Даже если вы не доедете до Петергофа, этот музей — повод иначе взглянуть на привычную колоду карт.