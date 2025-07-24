В РСТ оценили новый закон о льготах для туроператоров

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский прокомментировал известие о подписании президентом Путиным закона о льготном режиме для российских туроператоров, работающих с дружественными странами, перечень которых сформирует правительство.

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«Эта мера крайне важна для развития туристического сотрудничества с нашими ближайшими соседями, где уже сформирован устойчивый и динамично растущий турпоток», — отметил он в разговоре с 360.ru.

По словам Уманского, принятая мера особенно актуальна для таких направлений, как Белоруссия, в отличие от Юго-Восточной Азии или Южной Америки, куда регулировать маршруты по тем же принципам избыточно и нецелесообразно.

Новая норма будет способствовать созданию более комфортных условий для туроператоров, позволит им активнее развивать маршруты и наращивать объёмы продаж, уверен эксперт.

Ранее генеральный директор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что если турист покупает авиабилет самостоятельно, а не в пакете с туром, то в случае переноса или отмены рейса туроператор никакой ответственности не несёт.