В Татарстане увеличилось число автотуристов из других регионов

Чаще всего приезжают туристы из соседних регионов и из Москвы

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С начала лета в Татарстане количество автотуристов из других регионов увеличилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает компания "Мегафон".

Чаще всего в республику приезжают из соседних регионов, из Москвы, а также из Нижегородской, Свердловской, Челябинской, Владимирской областей и Пермского края.

Показатель использования интернет-трафика на дорогах в связи с ростом турпотока по сравнению с прошлым годом также вырос на 88%.

Покрытие интернетом расширили на участках федеральных автодорог М-7 "Волга" и М-12 "Восток", по которым чаще всего движутся автомобилисты.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года общее количество туристических поездок по России превысило 120 млн.