Как в Чувашии усиливают поддержку туриндустрии

Чувашская Республика расширяет меры поддержки туристического бизнеса: от грантов на обустройство пляжей до льготных кредитов под 3% годовых на строительство гостиниц. На заседании Комиссии при Высшем экономическом совете обсудили включение новых инициатив в программу развития региона до 2030 года.

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Власти Чувашии представили комплекс мер поддержки туриндустрии, включающий гранты до 10 млн рублей на развитие инфраструктуры и льготные кредиты под 3% годовых на строительство гостиниц. Эти инициативы станут частью стратегии развития региона до 2030 года, утвержденной главой республики Олегом Николаевым.

Во-первых, грантовая поддержка до 10 млн рублей на обустройство пляжных зон, разработку новых турмаршрутов, организацию фестивалей и мероприятий, приобретение специализированного оборудования.

Во-вторых, льготное кредитование (3-5% годовых). Сумма займа: от 100 млн до 70 млрд рублей. Срок кредита составляет до 15 лет.

В-третьих, федеральная программа глэмпингов: 5 одобренных проектов в 2025 году. Уточним, что планируемый ввод – 178 номеров до 2027 года. Объем господдержки – 261 млн рублей.

Ранее писали, что спрос россиян на туры в КНДР увеличился в три-пять раз за полтора года. Кроме того, бьюти-туризм покоряет Россию.