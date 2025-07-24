Китайских блогеров хотят привлечь к продвижению туризма в Петербурге

Депутат петербургского Заксобрания Дмитрий Панов предложил вице-губернатору Борису Пиотровскому пригласить десять популярных китайских блогеров для продвижения туризма и экономики города. Инициатива появилась после успеха китайской инфлюенсерши Ян Жуньсинь (Даньдань), чей шестичасовой стрим на ярмарке «Сделано в России» принёс продажи российских товаров на миллиард рублей.

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После рекордных продаж российских товаров на миллиард рублей во время стрима китайской блогерши Даньдань Петербург рассматривает привлечение топовых инфлюенсеров из КНР для продвижения туризма. Депутаты предлагают создать для них специальные маршруты по городу, чтобы показать северную столицу многомиллионной аудитории. Об этом заявил депутат петербургского Заксобрания Дмитрий Панов, который предложил вице-губернатору организовать визит десяти популярных китайских инфлюенсеров для продвижения туристического потенциала города.

Ранее писали, что Министерство природных ресурсов предложило туроператорам активнее участвовать в разработке новых маршрутов по заповедным территориям. Все предложения должны будут пройти обязательную экспертизу на безопасность перед получением официального статуса. Кроме того, современные российские пенсионеры всё чаще отказываются от традиционного пляжного отдыха в пользу познавательных туров и круизов.