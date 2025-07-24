Туристы в Сочи отдыхают, несмотря ни на что

В отелях Сочи не получали отказов от отдыха и отмен бронирований после ночной атаки БПЛА в Сириусе. Об этом редакции TourDom.ru рассказали отельеры и туроператоры.

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«У нас информации об отказах нет», – отметили в пресс-службе ГК «Мантера», управляющей отелями в Сириусе – Mantera Supreme, Mantera Resort & Congress, «Сочи Парк Отель» и «Богатырь».

Не увидели отмен бронирований и в сочинской принимающей компании «Аэлита».

«Никто не просил снять заявку, – говорит директор Александра Сердюченко. – В городе все спокойно».

«Возможно, туристы не знают новостей, – предположил директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. – Аннуляции – в пределах обычных цифр. Досрочно никто не уехал».

В группе «Мантера» рассказали, что эвакуировали гостей отелей сети. Обучение сотрудников в компании проводят на регулярной основе. Туристам напомнили о необходимости следовать инструкциям по безопасности в случае необходимости.

Утром в администрации Сочи сообщили, что глава города взял ситуацию на курорте под личный контроль после атак БПЛА.