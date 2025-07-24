Студенты колледжа московского транспорта вернулись из экспедиции в Мурманскую область. Ребята прошли маршрут протяженностью 106 километров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

«Сегодня туризмом и краеведением в Москве занимаются почти 80 тысяч школьников и студентов колледжей. Так, недавно преподаватели и студенты колледжа московского транспорта вернулись из похода по Хибинским горам. За восемь дней группа из 11 человек преодолела маршрут первой категории сложности. Такие экспедиции не только улучшают физическую подготовку, но и учат работать в команде», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время похода по Мурманской области группа преодолела маршрут Имандра — Куэльпорр — Имандра. Ребята побывали на полигоне «Днепр-1», прошли через перевалы Арсенина, Восточный Петрeлиуса и Южный Чорргор, а также увидели ущелье Аку-Аку и гору Юдычвумчорр.

Экспедицию организовали по всем правилам спортивного туризма. Участники жили в палатках, готовили на костре и несли снаряжение: каски, альпенштоки и средства защиты. Вес рюкзаков у каждого не превышал 25 килограммов.

С 9 по 18 июля в Мурманской области также побывали столичные школьники. Группа из 12 воспитанников Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма с двумя педагогами прошла маршрут протяженностью 120 километров. Участники похода посетили самый северный ботанический сад в Кировске — Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Н.А. Аврорина, а также местные музеи, включая музейно-выставочный центр «Апатит» и Кировский историко-краеведческий музей.

«Этот поход был необычным: помимо перевалов, мы покорили несколько вершин. Сперва мы посетили гору Юмечорр — это точка высотой тысяча метров над озером Имандра. Потом мы увидели пик Марченко и поднялись на плато с вершиной Петрелиуса. Последняя точка была слабо выражена, но само плато оказалось настолько ровным и безжизненным, что казалось, будто идешь по луне. Всего за время похода мы покорили 13 перевалов, пять из которых обошли за день», — рассказал ученик школы № 902 «Диалог» Артем Скилов.

Юных туристов из Москвы с 2024 года объединяет проект «Маршрут построен», в рамках которого регулярно организуют походы и сборы. За прошедший учебный год школьники и студенты колледжей в общей сложности прошли более 400 тысяч километров. Среди направлений — Казбек, Тянь-Шань, Северная Осетия, Алтай и Камчатка.

Узнать больше о дополнительном образовании в столице можно в телеграм-каналах «Московское образование» и «Московский центр воспитательных практик».

Программы дополнительного образования развивают у школьников творческое и критическое мышление, а также формируют навыки, которые пригодятся в будущей профессии. Мероприятия, проходящие в рамках дополнительного образования, вносят вклад в проект «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».

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