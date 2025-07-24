Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг

Авиакомпанию S7 Airlines ("Сибирь") оштрафовали на 40 тыс. рублей за повторный овербукинг - в мае 2025 года она отказала двоим пассажирам в регистрации на рейс. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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«Установлено, что в мае 2025 года нескольким пассажирам отказано в регистрации на рейс в связи с превышением числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту воздушного судна. По постановлению транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно), назначен штраф в размере 40 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства ТАСС уточнили, что речь идет о двух пассажирах.

Ранее авиакомпанию штрафовали на 30 тыс. рублей за отказ в перевозке пассажиров рейса Новосибирск - Абакан. В октябре 2024 года из-за сбоя в системе бронирования перевозчика и перерегистрации на рейс трансферных пассажиров авиакомпания отказала в перевозке 12 пассажирам. Их доставили в пункт назначения другим рейсом.