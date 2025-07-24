Эксперт оценил влияние открытия границ с ЕС на внутренний туризм РФ

Главным фактором привлекательности для объектов внутреннего туризма является создание достойных условий как для гостей из других стран и регионов, так и для местных жителей, это не зависит от открытия границ со стороны ЕС. Об этом заявил генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн.

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«Если границы Европы откроются - это не меняет главного. Если работать для людей, то люди придут. Опять же, мы работаем не каких-то цифр или показателей, не для того, чтобы музей превратить в Диснейленд. Мы служим людям и святыням: растем и раскрываемся, чтобы достойно представить наши уникальные памятники, чтобы максимальное число людей увидело эти святыни, и неважно, человек едет из Калининграда, Владивостока, Буэнос-Айреса или из Иерусалима. Иногда сложнее привлечь человека, который живет рядом с музеем, рядом с памятником, чтобы он захотел прийти. Мы должны делать свое дело здесь и сейчас - качественно, с душой»‎, — сказал Брюн.

С 21 по 23 июля Министерство культуры совместно с Агентством стратегических инициатив провело в Великом Новгороде мероприятия проекта "Музейные маршруты России - PR", которое собрало более 150 участников со всей России. Им представили успешные федеральные практики в области продвижения музеев, блиц-презентации региональных проектов на тему наследия.

«Уверен, интерес к путешествиям по России будет расти, и Новгородчина здесь в авангарде. Наш регион - это живая история России, и это стратегическое преимущество. Развивая внутренний туризм, мы решаем ключевые задачи: создаем рабочие места, поддерживаем малый бизнес в сфере гостеприимства и сохраняем наше бесценное наследие - от Новгородского кремля и Ярославова дворища до древних монастырей. Рост турпотока ежегодно подтверждает: люди стремятся прикоснуться к истокам. Наша задача - не просто принимать гостей, а создавать первоклассный продукт: развивать инфраструктуру, повышать комфорт и сервис, предлагать новые впечатления - от интерактивных исторических программ до событийного туризма. Инвестиции в туризм - это инвестиции в будущее Новгородской земли и благополучие ее жителей. Работаем над этим постоянно»‎, — сообщил ТАСС врио губернатора Новгородской области Александр Дронов.

Ранее власти Новгородской области сообщали, что намерены увеличить турпоток в регион по итогам года на 15%. Этому будет способствовать в том числе строительство новых средств размещения. В Старой Руссе в этом году будет построен новый корпус курорта, который позволит создать новые рабочие места и в то же время обеспечить более длительное пребывание гостей в городе. В 2024 году в регионе появилась первая пятизвездочная гостиница.