Национальные парки России ждут свежих турмаршрутов от профессионалов

Минприроды предложило туроператорам активнее участвовать в создании новых маршрутов по национальным паркам. Каждое предложение должно пройти экспертизу на безопасность и получить официальный статус.

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Минприроды России объявило о готовности рассматривать инициативы туркомпаний по созданию новых туристических маршрутов на особо охраняемых природных территориях. Как заявил заместитель директора департамента Алексей Тихненко, ведомство уже опубликовало на своём сайте первые утверждённые маршруты, но потенциал для развития экотуризма используется лишь частично.

Все поступающие предложения будут анализироваться научно-техническими советами по трём критериям: безопасность маршрута, комфорт для посетителей и необходимость дополнительной инфраструктуры. Особое внимание уделят исключению участков, где зафиксированы падения деревьев или несчастные случаи на воде. После одобрения каждый новый маршрут получит официальный статус с детальными правилами посещения, пишет informpskov.ru.

В настоящее время посещение национальных парков разрешено только по заранее согласованным маршрутам при наличии специального разрешения. Ведомство отмечает рост интереса к экологическому туризму — за последний год число посетителей нацпарков увеличилось на 15%, что требует развития инфраструктуры и расширения маршрутной сети.