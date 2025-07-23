Туристы стали чаще выбирать Челябинск для отдыха летом

Новое исследование показало, что россияне стали чаще выбирать Челябинск для своих поездок летом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу АНО «Центр проектного развития».

Как отметили в организации, по результатам анализа перелётов в сервисе «Авиасейлз», выяснилось, что доля бронирований летом 2025 года выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам гендиректора центра Инны Хватковой, отмечен рост интереса к региону со стороны жителей центральной России, в том числе — Москвы, Санкт-Петербурга, и Сибири.

«Туристам предлагаются разнообразные форматы отдыха — от активных маршрутов с посещением национальных парков и сплавами по горным рекам до оздоровительных туров в санаториях и на курортах», — добавила Хваткова.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин в беседе с НСН рассказал, почему некоторые люди скучают по работе в отпуске. По его словам, они чаще всего не понимают, что делать в свободное время.