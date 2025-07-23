Туристы стали чаще выбирать Челябинск для отдыха летом

RT на русском

Новое исследование показало, что россияне стали чаще выбирать Челябинск для своих поездок летом.

Туристы стали чаще выбирать Челябинск для отдыха летом
© Global Look Press

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу АНО «Центр проектного развития».

Как отметили в организации, по результатам анализа перелётов в сервисе «Авиасейлз», выяснилось, что доля бронирований летом 2025 года выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам гендиректора центра Инны Хватковой, отмечен рост интереса к региону со стороны жителей центральной России, в том числе — Москвы, Санкт-Петербурга, и Сибири.

«Туристам предлагаются разнообразные форматы отдыха — от активных маршрутов с посещением национальных парков и сплавами по горным рекам до оздоровительных туров в санаториях и на курортах», — добавила Хваткова.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин в беседе с НСН рассказал, почему некоторые люди скучают по работе в отпуске. По его словам, они чаще всего не понимают, что делать в свободное время.