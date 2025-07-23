Специалист заявил о быстром развитии туризма внутри России

Член комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма Сергей Агафонов рассказал о быстром развитии внутреннего туризма в России.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что в настоящее время основной рост показывают реализация пакетных туров и активность самостоятельных автотуристов.

«Если несколько лет назад было выгодно купить отдельное проживание, то сейчас пакетные туры, которые делают туроператоры, они действительно привлекательны по цене — туда всё входит, поэтому не нужно ни о чём думать», — сказал Агафонов на пресс-конференции «Экватор лета: как проходит туристический сезон — 2025».

По словам специалиста, трендом нынешнего сезона является экскурсионный автотуризм, который охватывает поездки на северные направления (Мурманск, Карелия, Санкт-Петербург, Золотое кольцо России).

Ранее председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей в беседе с НСН рассказал об особенностях путешествий с домашними питомцами.