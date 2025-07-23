В аэропорту Челябинска украли сувениры у туристов

Туристы в аэропорту Челябинска после получения багажа не досчитались турецких сувениров. Как URA.RU рассказала Ольга Васильева, пропажу обнаружили сразу.

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«Мы во вторник прилетели из Анталии. Грузчики в аэропорту вытащили из рюкзака туалетную воду и конфеты», — пояснила URA.RU Васильева.

О том, что сумки не в порядке, стало понятно по боковому карману, который был расстегнут. Турецкие конфеты Ольга везла родителям, однако подарить их теперь не получится. Инцидент перечеркнул благоприятное впечатление, оставшееся от проведенного на Средиземном море отдыха.

«Не сказать, что высокая ценность, но обидно. Накануне из отеля мы показали подарки родным по связи, и они ждали», — огорчилась собеседница URA.RU.

Сотрудники полиции на транспорте предположили, что груз вытащили в Турции. Ольга не согласилась. Она точно знает вес сумки в связи с ограничениями авиакомпании. В отеле рюкзак весил 8,3 кг, в челябинском аэропорту — ровно шесть. На доказывание полицейским потратили 2,5 часа. По словам Васильевой, делом занялась транспортная прокуратура. Сама пассажир теперь будет в обязательном порядке надевать на сумки чехлы или оборачивать багаж пленкой.

При подготовке материала URA.RU направило запросы в пресс-службы прокуратуры и аэропорта. Ответы будут опубликованы по мере поступления.