Как Тверская область развивает туризм

В Тверской области зафиксирован 10%-ный рост числа предприятий туриндустрии за три года – сейчас в регионе действуют 609 таких субъектов МСП. Только с начала 2025-го здесь зарегистрировали 31 новое предприятие в сфере туризма. Развитие отрасли идет в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» при активной господдержке бизнеса.

© runews24.ru

Привлечено 170 млн рублей для 32 компаний. Средства направлены на модернизацию и создание новых объектов.

«Рост турпотока в регионе создает благоприятные условия для развития малого бизнеса. Наша задача – обеспечить предпринимателям доступ к финансовым инструментам для реализации их проектов», – отметил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Ранее писали, что спрос россиян на туры в КНДР вырос в три-пять раз за полтора года. Кроме того, туристы в Египте вместо моря увидели обнажившееся дно.