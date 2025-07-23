В Сочи рассказали о перспективах развития курорта

Глава Сочи Андрей Прошунин 19 июля, ровно год спустя после своего назначения на этот пост, пригласил на пресс-завтрак у моря представителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ, чтобы рассказать, что уже удалось, обсудить перспективы развития главного курорта страны. В мероприятии приняла участие и корреспондент "РГ".

Разговор начался с обсуждения ситуации вокруг морских пляжей - пожалуй, самой острой сегодня темы в городе. Недавно пляжи двух сочинских санаториев и одного отеля неожиданно оказались недоступны для жителей ближайшего микрорайона, о чем рассказывала и наша газета.

После разгоревшегося скандала людям выдали 200 пропусков в санаторий "Металлург". Правда, лишь на месяц.

Горожане жалуются на высокие тарифы за парковку: 170 рублей в час, 7100 рублей в месяц и 60 тысяч рублей в год

- Чтобы избежать этого, готовится поэтапное расширение береговой полосы, - сказал градоначальник.

В Сочи работают 180 пляжей, из которых 113 - общедоступные, на 24 санаторно-курортных вход для местных жителей - по пропускам, а оставшиеся - ведомственные, но у них есть муниципальный пляж-спутник. Сейчас под пляжи используется более 40 километров береговой полосы из 100 километров возможных.

- Конечно, сейчас всех волнует чистота побережья. После событий в Анапе контроль усилили - все районы обследуем ежедневно: на суше работают мониторинговые группы, в акватории - водолазы. Реагируем на все локальные загрязнения оперативно, - отметил мэр.

Сегодня загрузка в объектах размещения высокая - более 86 процентов. По мнению Прошунина, по итогам года будет достигнут прошлогодний показатель в восемь миллионов туристов.

Удалось наладить борьбу с оползнями. Всего зафиксировано 2,6 тысячи оползневых участков, из которых 250 на дорогах города, необходимо заниматься проблемой с привлечением лучших научно-исследовательских институтов.

Комплекс инженерной защиты берега состоит более чем из 700 объектов разного уровня. Сегодня 68 процентов подпорных стен эксплуатируются свыше нормативных сроков службы. Из-за особенностей рельефа защита требуется и железной дороге, и автомобильным трассам, и объектам энергетической инфраструктуры, и жилым районам.

Говоря о социальной сфере, мэр сказал, что за последние десять лет на курорте построе-ны 16 детских садов и 12 школ на 10 тысяч мест.

Еще горожане активно жалуются на высокие тарифы парковочного пространства: 170 рублей в час, 7100 рублей в месяц и 60 тысяч рублей в год. Многие считают такие цены необоснованно завышенными, особенно для местных жителей.

На вопрос о перспективах строительства крематория Прошунин ответил, что сейчас 115 земельных участков заняты кладбищами и согласно Генплану развития города свободная площадь для захоронений в границах действующих кладбищ составляет 97 гектаров, а для достижения нормативных показателей предусмотрено выделение новых территорий для ритуальной деятельности суммарной площадью 64 гектара.

- Ранее администрация города сформировала земельный участок в селе Илларионовка Адлерского района под ритуальную деятельность. Подготовлена дорожная карта по реализации проекта строительства крематория в рамках концессионного соглашения. В ФАС России было направлено письмо с просьбой дать разъяснения о такой возможности. В полученном ответе сообщалось, что концессионное соглашение в отношении похоронных объектов законом не предполагается. Сейчас обсуждаем иные варианты правовых оснований, - отметил мэр.

По словам Андрея Прошунина, власти муниципалитета настроены на прямой диалог с жителями.

- Мы отработали уже 24 тысячи обращений граждан в администрацию. Я дал поручение поднять все нерешенные обращения наших жителей за прошлые годы, и мы заново начинаем их прорабатывать, - заключил Андрей Прошунин.

Мнения

Юлия Набережная, президент организации по содействию сохранению природного и историко- культурного наследия "Западный Кавказ":

- Важно, что глава города открыт для экспертов, экологов - всегда есть возможность оперативно обсудить проблему. Андрей Георгиевич за год работы в очень непростом городе показал себя компетентным управленцем, который сделал упор на решение накопившихся многолетних социальных проблем, от самых острых - таких как нехватка школьных и дошкольных учреждений, опасные оползневые процессы, формирование зеленого каркаса города - до сбалансированного развития в части крупных инвестпроектов.

Сделать предстоит немало, потому что многие проблемы остаются нерешенными еще с начала 1990-х. Например, нужно реанимировать МУП "Зеленстрой" - это необходимо для того, чтобы системно содержать озелененные территории общего пользования, включая борьбу с вредителями и болезнями растений. И, конечно, довести процент озеленения до нормативного, предусмотренного новым генпланом - с 1,7 квадратного метра до 20 на человека.

Дмитрий Богданов, председатель правления Ассоциации отельеров АМОС:

- Сделано многое, но особо хотел бы отметить обещание главы убрать решетки с улицы Навагинской, которое было выполнено. Это получило особую огласку в публичном пространстве, и то, что мэр сдержал слово, - большой плюс.

А вот чего бы хотелось больше - городу нужна яркая картина будущего: что мы все вместе строим в Сочи? каким должен быть город, к примеру, через 20 лет? Курорту по-прежнему не хватает масштабных событий по краям сезона и в межсезонье. Хочется, чтобы Сочи стал самым ухоженным и зеленым городом в России.