Где пройдет масштабный гастрофест «‎Русские сезоны»

Фестиваль откроется в конце июля. Согласно его основной идее ведущие гастрономические заведения Сочи объединятся в едином стремлении представить традиционную русскую кухню в ее современном прочтении.

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Масштабный гастрофест в концепции "Русские сезоны" стартует 28 июля сразу в нескольких форматах. Начнется он с того, что лучшие шеф-повара ресторанов "Роза Хутор" и Сочи покажут мастерство в специальных сет-меню своих заведений. Уникальные предложения из нескольких блюд помогут заново открыть вкус русской кухни.

«Наш ежегодный гастрофестиваль стал настоящей точкой притяжения для любителей кулинарных изысков. В прошлом сезоне его посетили более 15 тысяч гостей. Сейчас мы также ожидаем высокий интерес к нашему мероприятию. Тем более его программа обещает быть яркой - как с точки зрения гастрономии, так и своей развлекательной составляющей. Шеф-повара активно экспериментируют с традиционными рецептами в поиске новых гастрономических решений. Думаю, они смогут по-настоящему удивить и восхитить наших гостей», — отмечает бренд-шеф ресторанов горного курорта Валентин Шин.

Участниками гастрофеста станут более 10 ресторанов горного курорта и Сочи. Кроме комбинированных сет-меню на старте, гостей в течение недели ожидают и другие приятные впечатления.

Главные события фестиваля развернутся в Горной Олимпийской деревне в начале августа, когда на высоте 1100 метров над уровнем моря будет организована единая гастрономическая локация с площадками ресторанов, партнеров, фото и лаундж-зонами.

Здесь пройдут дегустации блюд от разных заведений, местных производителей, мастер-классы от шеф-поваров, интересные розыгрыши с призами. Также будет установлена и главная сцена фестиваля, на которой пройдут выступления известных музыкальных групп.