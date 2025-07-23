Где можно отдохнуть недалеко от Москвы

Если пригород Санкт-Петербурга славен своими дворцами, то пригород Москвы - усадьбами. В последние годы с развитием регионального туризма все больше усадебных комплексов восстанавливают. Расскажем об усадьбах, которые не на слуху, но где стоит побывать, погулять по тенистым аллеям, прикоснуться к знаменитостям и при этом отъехать не так далеко от Москвы.

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1 "Оставь ево"

Согласно легенде, название связано с Пушкиным. Владелец усадьбы Петр Вяземский, поджидая гостей, решил назвать ее первым словом, которое произнесет гость. Александр Пушкин, входя в дом, крикнул кучеру: "Оставь ево", говоря про багаж. Пушкину принадлежит и второе название усадьбы - Русский Парнас, поскольку без муз здесь не обошлось. Самыми частыми гостями дома были поэты и писатели: Михаил Погодин, Николай Гоголь, Александр Грибоедов. Осмотрев усадьбу, стоит обратить внимание на 200-летний дуб, посаженный историком Николаем Карамзиным, опекуном 16-летнего Петра. Он же здесь написал 8 из 12 томов "Истории государства Российского". В музее есть немало 400-летних деревянных скульптур ангелов и античных скульптур, которые собирали Вяземские.

Адрес: село Остафьево, Троицкая улица, 10.

Посещение усадеб позволяет ощутить историю и отдохнуть

2 Куда ведет "Рублевка"

Если ехать по Рублево-Успенскому шоссе, в конце дороги будет деревня Дунино. На ее краю стоит двухэтажный дом, погруженный в царство природы. Лучи солнца пробиваются сквозь мощные деревья парка, словно через щелочку двери той самой "кладовой солнца". Этот дом купил, восстановил и написал в нем немало произведений (роман "Государева дорога", повесть "Корабельная чаща") Михаил Пришвин. Он проводил здесь каждое лето с 1946 года. "Много, много я на свете видел разных земель, и своих и чужих, но краше местности нашего Дунина я нигде не видел", - писал он в рассказе "Москва-река". Привлекает внимание "парящая" терраса на втором этаже дома. В доме сохранилось все, как было при жизни писателя. В кабинете на столе старенький пенал с подписью "Ляля и Миха", столик с различной фототехникой. Книжные шкафы, где есть одно из первых творений писателя, монография о картофеле.

Адрес: Одинцовский район, Дунино.

3 Снежки с песком

Село Большие Вяземы принадлежало Борису Годунову, а затем - Лжедмитрию I. На Масленицу 1606 года самозванец устроил в Вяземах потешный бой, где поляки и немцы штурмовали снежную крепость, подмешивая в снежки песок и камни. Позже здесь часто бывал маленький Пушкин в гостях у строгой хозяйки Натальи Голицыной, послужившей прототипом Пиковой дамы. Здесь же находится Спасо-Преображенская церковь, построенная в 1598 году. За ней расположена могила младшего брата Пушкина - Николая. Главный дом усадьбы построен в 1784 году князем Николаем Голицыным, называвшим ее "прекрасной столицей". Одна из современных достопримечательностей - интерактивные экспозиции. Например, смотрясь в зеркало, видите не себя, а образ Пушкина. Полюбоваться главным домом можно с пруда, взяв на прокат лодку.

Адрес: поселок Большие Вяземы, ул. Институт.

4 Ботанический след

Усадьбу Шахматово приобрел ученый-ботаник, ректор Императорского университета, а также дед Александра Блока Андрей Бекетов. Посоветовал купить ему имение в 1874 году друг Дмитрий Менделеев. Позже поэт в произведении "Возмездие" назовет эту усадьбу "углом рая неподалеку от Москвы". Впервые Александра Блока привезли сюда в шестимесячном возрасте. Здесь же он повстречал и свою судьбу. Посмотреть стоит не только на личные вещи поэта, но и на восстановленные постройки, характерные для быта начала ХХ века. Кстати, 3 августа здесь пройдет праздник поэзии.

Адрес: Солнечногорский городской округ, Гудино.