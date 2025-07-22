Планирование путешествий по России хотят поручить ИИ

На состоявшейся вчера, 21 июля, пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», замглавы комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов разъяснил суть инициативы по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в помощь самостоятельным туристам, планирующим поездки по РФ. Ранее идея обсуждалась на совещании комитета с представителями Минцифры, Минкомсвязи, Минэка и «предприятий туриндустрии», но конкретных предложений тогда сформировано не было.

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По словам Сергея Кривоносова, «суть инициативы заключается в создании мобильных приложений, интегрированных с единой цифровой платформой (ее создание по поручению президента Путина курирует Минэк. – Ред.), которая аккумулирует данные о средствах размещения, транспортной доступности и туристических объектах». Это позволит гражданам удобнее планировать путешествия, снизить расходы и повысить качество выбора маршрутов.

«Важно, чтобы регионы были обязаны предоставлять информацию в машиночитаемом формате – именно это мы и намерены закрепить в законе», – пояснил депутат.

У экспертов, с которыми пообщался корреспондент «ТурДома», пока больше вопросов, чем ответов.

«Неочевидна сама необходимость и потенциальная востребованность подобного сервиса. Непонятно, почему разработкой мобильных приложений с использованием ИИ намерено заниматься государство. Разве это не задача частного бизнеса? Кто, наконец, будет отвечать перед туристами за качество рекомендаций, выдаваемых ИИ?» – делится сомнениями один из специалистов в области инвестиций.

Эксперт, хорошо знакомый с работой государственного аппарата, отмечает, что региональные власти не в силах обязать тех же владельцев гостиниц делиться коммерческой информацией. Многие могут попросту отказаться, из-за чего база данных окажется куцей и недостаточно информативной. Кроме того, для сбора сведений потребуется дополнительный персонал, а штатное расписание в региональных органах управления и так далеко «не раздуто».

Представитель отраслевого объединения отельеров добавляет: