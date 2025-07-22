В Петербурге рассказали, сколько денег принес турналог в первом квартале года

Бюджет Санкт-Петербурга за первый квартал пополнился на 208 млн рублей благодаря туристическому налогу.

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Об этом заявила глава комитета финансов Светлана Енилина на совещании губернатора с членами правительства, пишет neva.today.

В прошлом году объём поступлений от уплаты курортного сбора составил 776,5 млн рублей. С этого года турналог взимается вместо курортного сбора.

Предполагается, что по итогу 2025 года гостиницы перечислят в рамках туристического налога 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Пятигорск (Ставропольский край) стал популярным направлением для отдыха, не связанного с пляжным туризмом. В 2024 году его посетили свыше 2 млн человек.