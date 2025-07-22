Отдых в Геленджике стал дороже, чем в Таиланде

С открытием аэропорта поток туристов увеличился, что повлекло за собой подорожание авиабилетов и всех сопутствующих услуг. С 17 по 23 июля билеты подорожали с 17 500 до 50 000 рублей. Перелёт из Петербурга в Геленджик обойдётся в 25–30 тысяч рублей, а обратный — вдвое дороже.

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Высокие цены сопровождаются переполненными пляжами и очередями в кафе. Недельное проживание с питанием для двоих — от 155 тысяч рублей, в пятизвёздочном отеле у моря — от 220 тысяч. Аренда шезлонга — до 3000 рублей в день.

Питание тоже недешёвое: шаверма — 350–450 рублей, капучино — 250, суп — от 180, фрукты на рынке — до 400 рублей за килограмм.

На фоне этого отдых на Пхукете выглядит выгоднее: отели дешевле, еда доступнее, шезлонги и фрукты — по более умеренным ценам. Номер в 4-м отеле на третьей линии с завтраком — около 2500 рублей за ночь.

Ранее опрос показал, какие необычные виды туризма выбирают россияне в 2025 году. Также стало известно, почему туристы в Абхазии едят «Доширак».