В Калининграде назвали фейком Европейский туристический бум

Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что туристы из Европы ринулись в Калининградскую область. Однако, несмотря на сообщения о резком росте интереса европейцев, данные Ассоциации туроператоров России и местных экспертов свидетельствуют об обратном. Въездной турпоток из Германии и Польши остается минимальным, а основную массу пересекающих границу составляют не иностранные гости, а россияне, проживающие за рубежом. Подробности – в материале «ФедералПресс».

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Почему заговорили о европейском туристическом буме в Калининградской области

Некоторое время назад телеграм-каналы сообщили о «массовом наплыве» туристов из ЕС, якобы вызвавшем многокилометровые очереди на границе. Появилась информация о том, что зарубежные операторы активно продают туры в Калининград, а спрос на отели вырос в разы.

Однако в АТОР эту информацию опровергли, заявив, что полноценного турпотока нет – речь идет лишь о единичных случаях частных и деловых поездок, уточняет издание РИА «Новости» со ссылкой на экспертов.

Кто едет в Калининградскую область из Европы

Участники рынка уточняют, что большинство пересекающих границу – это россияне, проживающие в Германии и других странах ЕС, которые едут в Калининград, чтобы оттуда улететь в другие регионы России. Туристов среди них нет и не предвидится. Несмотря на заявления о «дешевизне» российского сервиса, европейцы не спешат в Калининград.

Кто чаще всего отдыхает в Калининградской области

При этом внутренний туризм в области действительно растет. По данным регионального Минкульта, траты гостей в 2024 году превысили 24,6 млрд рублей – на 20 % больше, чем годом ранее.

Власти планируют вложить в туристическую инфраструктуру региона 110 млн рублей. Средства должны пойти на проекты по созданию объектов кемпинг-размещения, на развитие национальных туристических маршрутов и создание доступной среды.

Какие туристические локации в регионе хотят сделать популярными

Министр по культуре и туризму в Калининградской области Андрей Ермак отметил, что в 2025 году главным трендом в сфере туризма будет развитие восточного направления. Акцент сделают на отдаленных районах, а не на побережье. Поэтому основной тренд, конечно же, увести туристический поток сейчас по максимуму на восток.

В межсезонье восток осматривать не менее интересно, чем приморские города. Представители власти подчеркивают, что в области гонятся не за количеством туристов, а за количеством денег, которые путешественники привозят в Калининградскую область.

Напомним, что на развитие национальных туристических маршрутов сумма грантов составит 20 млн рублей. Речь также идет о грантах на проекты, предполагающие приобретение туристского оборудования – 30,4 млн рублей. Калининградские власти надеются, что в результате в регионе улучшат среду для туристов.