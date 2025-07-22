В Мосречфлоте прокомментировали ситуацию с теплоходом «Леонид Красин» – сейчас транспортная прокуратура проверяет информацию о массовом заболевании пассажиров, появившуюся сегодня в соцсетях. В компании утверждают, что изложенные в ряде телеграм-каналов факты не соответствуют действительности.

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