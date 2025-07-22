В Мосречфлоте опровергли информацию о массовом заболевании пассажиров теплохода «Леонид Красин»
В Мосречфлоте прокомментировали ситуацию с теплоходом «Леонид Красин» – сейчас транспортная прокуратура проверяет информацию о массовом заболевании пассажиров, появившуюся сегодня в соцсетях. В компании утверждают, что изложенные в ряде телеграм-каналов факты не соответствуют действительности.
«За всю историю работы компании “Мостурфлот” в предыдущие годы Роспотребнадзором и другими компетентными органами не был остановлен ни один рейс, несмотря на регулярные проверки, – заявили в пресс-службе. – Каждый теплоход перед навигацией проходит инспекцию всеми надзорными органами и получает подтверждение всем стандартам. Все продукты на теплоходе поставляются только сертифицированными компаниями и также проходят проверку Роспотребнадзором. Происходящее в последнее время с теплоходами компании мы считаем происками неких лиц или организаций, заинтересованных в распространении заведомо ложной информации, с целью дискредитировать деятельность компании и нанести урон деловой репутации. На теплоходе “Леонид Красин”, прибывшем из Астрахани в Москву 19 июля, ни у одного из пассажиров не брали медицинские анализы, ни у одного из туристов нет претензий к работе экипажа, тем не менее некий “компетентный” источник безосновательно сообщил о 30 заболевших. В настоящее время в транспортную прокуратуру и следственные органы передано заявление компании о распространении недостоверной информации с целью разобраться в ситуации».