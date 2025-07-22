Какие виды туризма выбирают россияне этим летом

Почти половина жителей России (46 %) в этом летнем сезоне предпочли бы так называемый «сонный» туризм – отдых, направленный на качественный и комфортный сон в необычных условиях. Этот тренд, возникший во время пандемии, включает в себя капсульные отели, комнаты с ароматерапией и специальными матрасами.

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Исследование показало, что 29 % респондентов интересуются глэмпингом (отдыхом в палатках с элементами роскоши), 22 % выбирают баннинг (отдых в банях), а 18 % предпочитают сельский туризм. Еще 12 % опрошенных готовы попробовать такие новые виды отдыха, как монастыринг и болотинг, передает Life.ru.

Социологи отмечают, что развитие альтернативного туризма создает новые возможности для регионов, способствуя их устойчивому развитию и сохранению культурного наследия.