Старый маяк, экотропа и море: куда поехать за атмосферой в Калининградской области

Если вы ищете красивое и атмосферное место в Калининградской области, обратите внимание на поселок Заливино. Здесь, на берегу Куршского залива, находится один из самых романтичных уголков региона – старинный маяк Риндерорта.

Сейчас он стал частью музейного комплекса Мирового океана и открыт для посетителей. У маяка ухоженная территория, а внутри находится восстановленный домик смотрителя. Рядом проходит живописная экотропа, по которой можно прогуляться вдоль залива. По пути вас ждут панорамы воды, тишина, птицы и простор, которых так не хватает в городе.

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Это отличное место, чтобы сделать красивые фотографии, устроить неспешную прогулку или просто отдохнуть в уединении у воды.

Подробнее об этом рассказали в видео на странице @zhilybyli_ru.