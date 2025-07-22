У иностранных туристов будут проверять телефоны при въезде в Россию

В последние месяцы в России усилилась борьба против нелегальной миграции, приезжих из республик Средней Азии проверяют особенно тщательно, многих разворачивают. В частности, как следует из материалов 20 судебных дел, которые изучило агентство ТАСС, пограничники отказывают во въезде в Россию гражданам Таджикистана и Узбекистана при выявлении в их гаджетах подписок на паблики террористических и экстремистских организаций, а также на радикальные каналы. Усложнение процедуры пересечения границы связано с тем, что с 30 июня вступили в силу новые законы и постановления, направленные на ужесточение контроля за пребыванием и деятельностью мигрантов – создание цифрового профиля въезжающих, оформление QR-кода и прочее.

При этом, по словам туроператоров, иностранных туристов из дальнего зарубежья усиление контроля практически не коснулось, единственное – увеличилось время оформления.

«Для гостей из стран Ближнего Востока (их сейчас приезжает в Россию довольно много. – Ред.) правила прохождения никак не изменились, каких-то дополнительных нюансов, вопросов, собеседований не возникает. Все очень корректно, иногда, правда, долго – очереди, а все потому, что прохождение границы по распечатанным бумажкам по электронной визе – это прошлый век. РСТ предложил создание биометрических виз. Это позволит увеличить скорость прохождения и усилить безопасность», – рассказал TourDom.ru руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович.

По мнению гендиректора компании «АРТ-ТУР» Дмитрия Арутюнова, усиление проверок касается именно приезжих из стран Средней Азии и вызвано последствиями теракта в «Крокус Сити Холле».

«Если говорить о туристах, то бывает, что немножко просят задержаться, куда-то уходят, что-то смотрят, могут в телефон заглянуть. Но все происходит очень культурно, без каких-либо эксцессов», – отметил эксперт.

Ранее мы написали, что в соответствии с постановлением Правительства РФ с 30 июня въезжающим в Россию иностранцам из безвизовых стран необходимо заранее регистрироваться в приложении «Госуслуги RuID», загружать туда фото и личные данные, а потом предъявить полученный QR-код пограничникам. Для туристов, как пояснили в туроператорских компаниях, этот порядок носит рекомендательный характер.