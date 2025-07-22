Южные поезда вошли в график после ЧП в Ростовской области

Поезда ФПК и ГСЭ вошли в график после двух инцидентов на железной дороге в Ростовской области. Еще накануне вечером пассажиры получали сообщения о задержке отправлений своих поездов на полтора-два часа. Но сегодня в соцсетях исключительно позитивные отзывы.

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«Поезд 036 Адлер – Санкт-Петербург. При подъезде к Рязани задержка была около 5 часов. За ночь нагнали почти, в СПб были всего на час позже. На длинных стоянках всегда включали кондиционер, дефицита воды не было. Огромное спасибо начальнику поезда и проводнице», – пишут неравнодушные пассажиры. «Несмотря на то что выехали на 8 часов позже из Москвы в Новороссийск, мы нагнали время и приехали вовремя», – радуются другие. «Мы на полчаса опоздали, но это мелочи, учитывая то, что было».

На крымском направлении также позитив:

«№ 27/28 из Симферополя вышел ровно по расписанию сегодня. Проводники отличные. Всем удачной дороги!»

Как отмечают оба перевозчика, сегодня утром единичные поезда еще завершали свой путь до конечной станции с небольшими задержками. Например, № 180 Петербург – Евпатория шел с опозданием в полтора часа. В то же время обратный № 179 в Крыму отставал на 2,5 часа. ФПК сообщает, что их отдельные составы сегодня двигались с задержкой до двух часов.

Однако все поезда с отправлением 22 июля от конечной станции должны пойти согласно графику.

Ранее TourDom.ru писал, что в понедельник от расписания отставали более 50 поездов.