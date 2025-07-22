Составлен рейтинг направлений для бьюти-туризма в России

Россия переживает настоящий бум бьюти-туризма — формата путешествий, где отдых сочетается с косметическими и оздоровительными процедурами. Аналитики «Яндекс Путешествий» отмечают, что спрос на такие туры вырос на 30–40% по сравнению с прошлым годом.

© РИА Новости

Топ-5 необычных бьюти-направлений в России. Во-первых, Соль-Илецк (Оренбургская область) – «Русское Мёртвое море». Это озеро-развал с солёностью 300 г/л (как в Мёртвом море), лечебные грязи.

Во-вторых, грязевой вулкан Тиздар (Краснодарский край). Единственный в России вулкан, где можно безопасно купаться в глиняной пузырящейся массе.

В-третьих, Алтай. Здесь есть термальные источники и «сон на ульях». Уточним, что Белокуриха – горячие радоновые источники (+40°C), пасека-ретрит – ночёвка в домике над пчелиными ульями (вибрации снимают стресс).

В-четвёртых, Кавказ уникален тем, что есть Кисловодск – маршруты для дозированной ходьбы (терренкур), Пятигорск – сульфидные грязи и радоновые источники.

Кроме того, Тюменские термы – купание в горячих источниках зимой. Бассейны под открытым небом при -30°C.

Бьюти-туризм набирает популярность, так как цены на российские СПА-туры ниже, чем на зарубежные аналоги, грязевые вулканы, соляные озёра и пчелиная терапия есть не везде. Многие процедуры имеют медицинские показания (артрит, кожные болезни). Лучшее время для поездки – июль-сентябрь, но термальные курорты работают круглый год. Об этом сообщают «Известия».

Ранее писали, что российские заповедники открывают природу для туристов с ограниченными возможностями здоровья. Стоит также отметить, что российские регионы набирают популярность у иностранных туристов.