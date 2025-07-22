На курорте «Мамисон» оборудовали четыре экотропы

На горном курорте «Мамисон» в Северной Осетии открылись четыре экотропы протяженностью 12 километров и появилось восемь арт-объектов. Их созданием занимались участники фестиваля тропостроения.

© «Это Кавказ»

За время фестиваля, проходившего в Мамисонском ущелье с 15 по 20 июля, его участники помогли запустить четыре тропы общей протяженностью 12 километров: Зарамаг (1 км), Пик 2727 (3,8 км), Тропа Желаний (2,5 км) и Мамихдон (4,8 км). Последняя из них, самая протяженная, соединяет верхнюю станцию канатной дороги с новым палаточным лагерем. Первым этот маршрут прошел заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

В рамках фестиваля также состоялся чемпионат по созданию арт-объектов из природных материалов. Четыре команды студентов разработали и представили свои проекты, органично вписанные в природный ландшафт. Победителем стал арт-объект «Классики», установленный на тропе Зарамаг. Работа «Колокольчик» украсила тропу Пик 2727, «Солнце» — тропу Мамихдон, а «Четырехлистный клевер» — Тропу Желаний.

«Помимо собственных проектов участники помогли установить четыре заранее подготовленных арт-объекта, разработанных дизайнерами курорта: "Колокол желаний", "Кувшин с камнями", "Лавка-сердце" и "Каменные барашки". Также были оборудованы смотровые площадки и установлена входная группа с навигацией», — добавили в пресс-службе.

Обустройство территории продолжится до начала августа: на курорте доработают навигацию и усилят сложные участки.

Фестиваль тропостроения был организован Кавказ.РФ. В нем приняли участие более 450 человек из разных регионов России — в основном студенты профильных вузов.

Горный курорт «Мамисон» расположен в Алагирском районе Северной Осетии. Первая очередь курорта была запущена в марте этого года, здесь заработали две канатные дороги и 10 километров горнолыжных трасс. С июня канатная дорога Калак — Зарамаг, поднимающая на высоту почти 3 тысячи метров над уровнем моря, перешла на ежедневный режим работы, а 3 июля на курорте официально открылся первый летний сезон.