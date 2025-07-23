У туристов из Санкт-Петербурга появилось больше рейсов в Геленджик

Компания Utair объявила о начале полетов в Геленджик из Санкт-Петербурга. Это уже второй перевозчик на данном направлении. Ранее об аналогичных планах сообщила Smartavia. Редакция TourDom.ru сравнила цены, не забыв и о стыковочных вариантах в Москве.

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У Utair первый рейс назначен на 3 августа. Перевозчик заявил на маршрут Boeing 737-800, время в пути на этом лайнере на Черноморское побережье составит 4 часа 55 минут, обратно – 4 часа 35 минут. Полетная программа рассчитана до конца октября.

Самые дешевые билеты на первые два рейса в сторону моря стоят 21,5 тыс. руб. – только с ручной кладью. Тем, у кого есть багаж, придется заплатить минимум 25,4 тыс. На более поздние вылеты динамическое ценообразование пока не успело повлиять: на 17 августа места без багажа продают за 19 тыс. руб, на 24 августа – за 17 тыс. В сентябре и октябре улететь в Геленджик можно будет за 15,5 тыс.

Первые обратные вылеты перевозчик оценил гораздо дешевле: билеты из Геленджика на 3 августа продают минимум за 14 тыс. руб., на 10 августа – за 17 тыс. руб. А вот 17 августа стоимость самых дешевых мест возрастет до 21,5 тыс. руб. И на этом уровне продержится до середины сентября. В конце первого месяца осени вернуться в Санкт-Петербург можно будет за 19 тыс. Таким образом, round trip в августе обойдется минимум в 42,5 тыс. руб. (это если слетать на неделю), а осенью – 34,5 тыс.

С 6 августа прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик планирует начать и авиакомпания Smartavia. Полеты будут выполняться на Boeing 737-800 2 раза в неделю – по средам и субботам. Время в пути на море – 4 часа 40 минут, обратно – 4 часа 30 минут. Места на первый рейс из Северной столицы стоят заметно дороже, но и продажи открыты уже давно: 28,6 тыс. руб. – с ручной кладью, 33,4 тыс. – с багажом до 10 кг и обменом со сбором. За полноценное багажное место до 23 кг придется заплатить 42,4 тыс. Далее цена снижается: на 9 августа можно улететь налегке за 25,7 тыс., 13 и 16 августа – за 21,2 тыс., 20 и 23 августа – за 18,7 тыс. на сентябрь и октябрь есть билеты за 13,7 тыс. руб.

На рейсах Smartavia из Геленджика в Санкт-Петербург ситуация обратная: первый рейс – самый дешевый. Места стоят от 12,7 тыс. руб. Потом их стоимость начинает возрастать, и концу месяца перелет налегке без возможности обмена и возврата обойдется уже в 25,7 тыс. руб. На сентябрь минимальные цены заявлены на уровне 16,7 тыс., на октябрь – 14,7 тыс. руб. Таким образом, round trip в августе обойдется минимум в 43,5 тыс. руб., а в сентябре-октябре – 28,5 тыс.

Ну а пока попасть из Санкт-Петербурга в Геленджик по воздуху можно через Москву. Сейчас ежедневные рейсы из столицы в этот курортный городок выполняет только «Аэрофлот». С 24 августа по данному маршруту начнут летать «Уральские авиалинии». С 3 августа к ним присоединится Utair, а с 8 августа – S7. Самый дешевый round trip в августе обойдется 42 тыс. руб., в сентябре – около 39 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что мошенники уже подсуетились и начали предлагать туристам фейковые авиабилеты в Геленджик.