Туристы хотят более мягкого отношения к должникам на границе

Туристы поддержали предложение депутата Госдумы Ярослава Нилова увеличить минимальный размер долга, из-за которого гражданам РФ закрывают выезд за границу. На текущий момент он составляет 30 тыс. руб. Малым его считают 49% из более 2,5 участников опроса «Крыша ТурДома». Треть участников согласна с предложенным в парламенте повышением до 90 тыс. Ну а каждый десятый считает, что можно и еще повыше. Порядка 3% туристов согласятся с более скромным увеличением, чем предложили в Госдуме.

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Безусловно, и в думе, и среди туристов такие настроения присутствуют далеко не из желания что-то не платить или не выполнять обязательства. Народный избранник уповает на то, что инфляция увеличила размеры штрафов, платежи по ЖКХ, да в целом цены, из-за чего эта сумма, которая не меняется уже 8 лет, может набежать быстро и незаметно. Ну а туристов больше беспокоит незнание о своем долге – нередко о существовании тех или иных ограничений, судебных приказов они узнают непосредственно на границе.

Многие из них предлагаемое повышение с удовольствием обменяли бы на возможность моментального снятия ограничений в аэропорту после погашения долга на месте. Но пока что электронный документооборот между ФССП и пограничниками этого не позволяет.

Полностью устраивает сегодняшний размер долга для невыездных 14% участников опроса. Четыре из сотни хотели бы его сделать более жестким, понизив существующую рамку. Ну а 8% считают, что с любыми долгами нельзя выпускать людей за рубеж. Впрочем, им готовы оппонировать 12%, которые считают, что это обстоятельно вообще не должно влиять на решение пограничников.

Ранее TourDom.ru писал, что в Госдуме предложили автоматически выплачивать компенсации пассажирам, чьи рейсы задерживаются по вине авиакомпаний.