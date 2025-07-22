В России обсудят организацию круизного туризма

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев сегодня проведет заседание, в ходе которого обсудит проблемы, связанные с организацией круизного туризма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе коллегии.

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«Отдельное внимание будет уделено медико-санитарному обеспечению морской сферы, а также проблематике, связанной с организацией круизного туризма», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На заседании также планируется рассмотреть вопросы, связанные с дополнительными мерами развития морской деятельности РФ, добавили там.

Круизный туризм уже обсуждался на заседании Морской коллегии РФ весной 2025 года. Речь шла о развитии круизных маршрутов на Дальнем Востоке. К перспективным направлениям члены коллегии отнесли круизную линию с отправной точкой во Владивостоке с посещением районов Приморского края, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Курильских островов.

К слову, такая линия может открыться уже в 2026 году, отмечал губернатор Приморья Олег Кожемяко на X Тихоокеанском туристском форуме. Договоренность между регионами Дальнего Востока существует с 2019 года, однако к практической ее реализации приступили недавно. На необходимость развития туристического потенциала Дальнего Востока указывал и президент РФ Владимир Путин.