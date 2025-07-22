Нацпарки России становятся ближе маломобильным туристам

Национальные парки России становятся все более доступными для людей с разными возможностями здоровья. В рамках проекта «Туризм и гостеприимство» создано уже более 70 специальных маршрутов, оборудованных с учетом потребностей маломобильных туристов. Эти тропы позволяют увидеть уникальные природные объекты, сохраняя при этом комфорт и безопасность для всех посетителей.

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В «Красноярских столбах» бетонные дорожки «Белой тропы» ведут к знаменитым скальным образованиям, а информационные стенды дублированы шрифтом Брайля. В Дагестане деревянные настилы Самурского парка проложены через единственный в стране лиановый лес, где можно увидеть редкие виды растений. Особой популярностью пользуется «Тропа муравейников» в Кенозерье, где арт-объекты и гигантские муравейники создают неповторимую атмосферу северной природы, пишет aif.ru.

Согласно национальному проекту, к 2030 году количество туристических поездок в России должно достичь 140 миллионов в год. Уже сегодня 37% россиян выбирают отдых на экологических тропах. Развитие инклюзивной инфраструктуры не только делает природу доступнее, но и открывает новые возможности для познавательного туризма, объединяя людей разных возрастов и физических возможностей в любви к родной земле.