Участники детского скального лагеря поднимутся на Эльбрус

В горах Кабардино-Балкарии стартовал восьмой проект «Путь к вершинам» для детей с патологиями верхних и нижних конечностей. В течение 10 дней участники из разных регионов страны будут осваивать навыки скалолазания и совершат восхождение на Эльбрус.

© «Это Кавказ»

Лагерь в Приэльбрусье проходит с 20 по 30 июля и организован благотворительным фондом «Жизнь в движении». Как сообщается в телеграм-канале фонда, в этот раз проекте принимают участие дети из Екатеринбурга, Мурманска и Владивостока.

«Что их ждет: трекинг в ущелье Терскол — развитие навыков скалолазания и работа с экипировкой, экскурсии на Чегет, поход к озеру Донгуз Орун-Кель и местные водопады, маршруты в ущелье Адыл-Су и скальные вылазки в Тырныаузе: преодоление реальных трасс, первая настоящая высота, и главный вызов — сделать это на протезах», — говорится в сообщении.

В программе также запланировано восхождение на самую высокую вершину Европы — гору Эльбрус.

«Еще две наши подопечные, Саша Гладкова и Олеся Шергина, этим летом отправляются покорять Эльбрус. Они поднимаются по разным маршрутам и в разное время, но их объединяет главное — мечта, желание преодолеть себя и найти ту самую внутреннюю свободу, которую дарят горы», — отмечают организаторы.

«Присутствует трепет, что я пойду на восхождение. Для меня это такой шаг, даже прыжок выше головы, скорее всего, это просто какие-то установки в голове, но будем делать. Рассчитываю на себя, на свои силы, на свой характер», — призналась сегодня в своем видеообращении перед вылетом на Северный Кавказ Александра Гладкова.

Сопровождать девушку в восхождении будет координатор проекта «Путь к вершинам», горный гид Антон Бричевский.

О проекте

Цель скального проекта «Путь к вершинам» — физическая реабилитация и социальная адаптация подопечных благотворительного фонда «Жизнь в движении». Проект «Путь к вершинам» — обладатель Всероссийской премии в области благотворительности «Лицо Нации».