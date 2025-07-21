Анапа продолжает страдать от нефтяного разлива

Анапа ощутила на себе самые тяжелые удары нефтяного разлива из танкеров. Официальное ограничение на плавание и непрерывные работы по уборке прибрежной зоны специализированным оборудованием существенно снизили приток отдыхающих.

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Тем не менее сердце Анапы продолжает биться. Рыночные площадки не прекратили свою деятельность, предлагая разнообразные товары. Аквакомплексы, развлекательные парки, закусочные и рестораны, расположенные вдоль берега, открыты для посещения. Однако число посетителей заметно уменьшилось, как сообщает «Краснодар Онлайн».

В Джемете, по мнению местных, обстановка сложилась крайне неблагоприятная. Причиной тому служит не только присутствие на пляжной территории специализированной техники, водолазов и спасателей, но и общее ощущение упадка. На улицах почти нет людей, работают лишь некоторые магазины, преимущественно с одеждой. Большая часть предприятий прекратила свою работу.

До этого сообщалось о вероятности того, что песчаные пляжи Анапы могут навсегда остаться закрытыми для туристов из-за противоречий в вопросе допустимой концентрации нефтепродуктов.

Ранее мы писали, что доходы Грузии от туризма бьют рекорды. Также Уфа инвестирует 85 млн в бизнес и туризм.