Анапа продолжает страдать от нефтяного разлива
Анапа ощутила на себе самые тяжелые удары нефтяного разлива из танкеров. Официальное ограничение на плавание и непрерывные работы по уборке прибрежной зоны специализированным оборудованием существенно снизили приток отдыхающих.
Тем не менее сердце Анапы продолжает биться. Рыночные площадки не прекратили свою деятельность, предлагая разнообразные товары. Аквакомплексы, развлекательные парки, закусочные и рестораны, расположенные вдоль берега, открыты для посещения. Однако число посетителей заметно уменьшилось, как сообщает «Краснодар Онлайн».
В Джемете, по мнению местных, обстановка сложилась крайне неблагоприятная. Причиной тому служит не только присутствие на пляжной территории специализированной техники, водолазов и спасателей, но и общее ощущение упадка. На улицах почти нет людей, работают лишь некоторые магазины, преимущественно с одеждой. Большая часть предприятий прекратила свою работу.
До этого сообщалось о вероятности того, что песчаные пляжи Анапы могут навсегда остаться закрытыми для туристов из-за противоречий в вопросе допустимой концентрации нефтепродуктов.
Ранее мы писали, что доходы Грузии от туризма бьют рекорды. Также Уфа инвестирует 85 млн в бизнес и туризм.