Цены на питание в аэропортах предложили снижать на время ограничений

В кафе, ресторанах и магазинах аэропортов необходимо вдвое снижать цены на еду при многочасовых ограничениях на работу воздушной гавани. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Соответствующее предложение он направил министру транспорта РФ Андрею Никитину, пишет ТАСС со ссылкой на сам документ.

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В частности, предлагается обязать предприятия общественного питания в аэрокомплексах снижать цены на 50% при введении ограничений более чем на 3 часа. Для этого нужно внести изменения в действующие договоры аренды и предусмотреть данное условие при заключении новых соглашений.

Особое внимание в письме уделяется стоимости питьевой воды – ее предельная цена не должна превышать 50 руб. за бутылку объемом 0,5 литра. По словам Сергея Миронова, подобные решения актуальны в текущих условиях, когда из-за «ковров» часто возникают задержки рейсов и пассажиры вынуждены подолгу находиться в терминалах.

Между тем Федеральная антимонопольная служба уже принимает меры по контролю за ценообразованием в аэропортах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, территориальным управлениям ФАС дано указание усилить мониторинг стоимости продуктов питания и воды.

При этом ранее антимонопольщики уже выявляли нарушения во Внуково, где было зафиксировано значительное превышение рыночных цен на бутилированную воду. По результатам проверки возбуждены дела в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО «Регстаэр-М».