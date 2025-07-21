Один на одном: пляж в Архипо-Осиповке переполнен отдыхающими

В прежние годы вирусными становились летние кадры с пляжей Анапы – туристов было очень много. Но сейчас там, как известно, ограничения из-за выбросов мазута, и тысячи отдыхающих устремились на другие курорты.

© tourdom.ru

В телеграм-каналах делятся фото и видео с центрального пляжа в прибрежном селе Архипо-Осиповка, расположенного в 52 км от Геленджика и в 77 км от Туапсе.

«Народу столько, что яблоку негде упасть, лечь не получится, можно только стоять. И в воде просто пробки, один на одном», – рассказывает автор видео.

Не все верят в достоверность видео:

«Это нейросеть. Не бывает столько народу в одном месте».

И такое значительное количество отдыхающих не предел, утверждают местные:

«На выходных туристов было еще больше: даже морскую гальку не было видно за телами».

При этом выбор в Архипо-Осиповке есть. Рядом, как пишут туристы, расположен платный пляж, там людей гораздо меньше.

Похожая, хоть и не столь масштабная картина и в соседнем поселке Джубга, на въезде в который в понедельник наблюдались приличные автомобильные заторы.

Есть версия, что популярность Архипо-Осиповки в этом сезоне связана с закрытыми пляжами Анапы, где туристов значительно меньше, чем год назад. А также с открытием прямых рейсов в Геленджик – отдыхающие едут не только в этот город, но и в соседние курортные поселки.

Впрочем, Архипо-Осиповка и Джубга пользовались спросом у туристов и раньше – когда в Анапе был полный порядок. Дело в том, что эти курорты находятся недалеко от трассы, которая ведет из Краснодара в Сочи (Джубга – ближайшая к краевой столице приморская точка).