Уфа инвестирует 85 млн в бизнес и туризм

В Уфе опубликован проект программы «Развитие предпринимательства и туризма» на 2026–2031 годы с общим объемом финансирования 84,9 млн рублей, из которых 84 млн поступят из городского бюджета. Основные цели инициативы — поддержка малого и среднего бизнеса, развитие туристической привлекательности столицы Башкортостана. Жители города могут ознакомиться с проектом и высказать свои предложения до 28 июля на портале общественных обсуждений.

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Программа «Развитие предпринимательства и туризма» в Уфе на 2026–2031 годы представляет собой важный шаг в поддержке малого бизнеса и туристической привлекательности столицы Башкортостана. Общий бюджет составляет 84,9 млн рублей.

Так, 84 млн – это городской бюджет, 0,9 – частные инвестиции. В аналогичных программах других городов (например, Казань, Сочи) доля внебюджетных средств обычно выше.

Есть и поддержка предпринимательства: рост числа самозанятых и субъектов МСП, увеличение заявок на субсидии. Происходит также развитие туризма: популяризация экскурсионных маршрутов, увеличение объёма сувенирной продукции. Информация появилась на городском портале общественных обсуждений.

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