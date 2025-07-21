В России могут подорожать авиабилеты

Росавиация пока не рассматривает возможность компенсаций авиаперевозчикам убытков за задержки и отмены рейсов в связи с периодическим введением ограничений в аэропортах. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Ядрова. «В данный момент этот вопрос не обсуждается», – пояснил он журналистам.

© tourdom.ru

Очередной коллапс в московских аэропортах случился в минувшие выходные. А во время предыдущего, 5–6 июля, по данным издания «Коммерсантъ», авиакомпании понесли убытки примерно в 20 млрд руб. Непредвиденные издержки из-за масштабных введений плана «Ковер» больно бьют по бюджетам перевозчиков. Если финансовой помощи от государства не будет, дополнительные расходы придется включать в себестоимость, билеты могут подорожать, предупреждают специалисты в области авиации.

При этом пока нет публичной информации о том, что авиакомпании или их отраслевые объединения обратились за содействием к регуляторам.

«Перевозчикам необходимо сформулировать проблему, подсчитать свои убытки и просить обоснованных мер поддержки у Росавиации и Минтранса, чтобы необходимые суммы заложили в федеральный бюджет», – считает председатель правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин.

Напомним, неделю назад правительство откликнулось на просьбу туроператоров, которые тоже несут немалые издержки на компенсации туристам из-за коллапсов в аэропортах (оплата гостиниц сверх времени отдыха, покупка новых авиабилетов и т. д.): размер таких взносов в фонды персональной ответственности «Турпомощи» снижен с 1 до 0,75% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2024 год.

О необходимости дополнительной поддержки авиакомпаний аэропортов, туроператоров на случай массовых ограничений на полеты написал в своем тг-канале и руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян: «Ни один из упомянутых секторов в этих ограничениях не виноват и не должен в полной мере за них отвечать».

Ранее мы писали, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой запретить авиакомпаниям «существенно – более чем на 20% – повышать цены в периоды коллапсов в аэропортах».