«Порталы» в Москву появятся сразу в пяти регионах страны

На центральных улицах пяти городов России с 20 июля по 20 августа будут работать мультимедийные инсталляции в виде «порталов» в Москву. С их помощью можно «телепортироваться» в летнюю столицу и получить памятное видео о своем путешествии.

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Двери в столичное лето открыли в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Туле и Тюмени. Любой желающий может зайти в «портал», где сделают его цифровую копию и создадут нейроролик с прогулкой по Москве. Скачать видео можно будет по QR-коду.

Герой виртуальной прогулки по столице пройдет мимо колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ и маркета «Сделано в Москве» на Болотной площади, через залы Третьяковской галереи и березовую рощу Дома культуры «ГЭС-2». Затем прокатится на двухэтажном автобусе Russbus и электросамокате, попробует себя в паделе на площадке «Лета в Москве» и побывает на Красной площади.

Цифровая проекция гостя сразу попадет на ВДНХ — приветы из других городов в реальном времени увидят москвичи и туристы. Их будут транслировать на специальном портале с пятью экранами.

Межпространственный «телепорт» будет работать в Москве и других городах с 12:00 до 21:00 по местному времени.

Развитие внутреннего туризма

В региональных «порталах» можно не только создать оригинальный контент для своих социальных сетей, но и запланировать путешествие в Москву с помощью цифрового сервиса Russpass: посмотреть авиабилеты, забронировать отель, выбрать экскурсию с аттестованным гидом, а также изучить площадки и программу масштабного проекта «Лето в Москве».

Эксклюзивное цифровое путешествие объединит людей из разных городов России и оставит приятные воспоминания. Москва активно сотрудничает с регионами — около 90 процентов туристического потока составляют именно их жители. В июне на Международном туристическом форуме «Путешествуй!» на ВДНХ город заключил уже 100-е межрегиональное соглашение в этой сфере.

Кроме того, столица реализует совместные с другими субъектами проекты «Москва+»: туры и маршруты, в которых можно посетить мегаполис и еще один или несколько регионов. Сегодня проекты соединяют Москву с Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Казанью, Тюменской, Владимирской, Мурманской и Вологодской областями.

С городами, где размещены «порталы» в Москву, столица тоже тесно взаимодействует: проводит бизнес-миссии и организует работу мобильных туристско-информационных центров. О местных отелях, ресторанах, музеях, экскурсиях и маршрутах можно узнать на Russpass.

Комитет по туризму города Москвы формирует устойчивый бренд столицы как одного из главных туристических направлений России. Круглый год Мостуризм создает программы и проводит мероприятия, которые объединяют жителей и гостей города. Зимой и летом москвичи и туристы могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», приобщиться к чайным традициям столицы на «Московском чаепитии» или попробовать на вкус «Московский завтрак» в одном из сотен ресторанов — участников проекта.

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