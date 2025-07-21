На курорте «Архыз» пройдет фестиваль по маунтинбайку

В Карачаево-Черкесии на курорте «Архыз» в конце июля стартует фестиваль по маунтинбайку DropLine BikeFEST. Байк-фестиваль пройдет сразу в четырех форматах гонок.

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«С 26 июля по 3 августа на территории байк-парка курорта „Архыз“ пройдут соревнования по маунтинбайку в рамках фестиваля DropLine BikeFEST. В течение недели гостей и участников ждут сразу четыре формата гонок — от массовых стартов до индивидуальных заездов на сложных трассах», — сообщается в телеграм-канале Минкурортов республики.

Как заявляют организаторы, фестиваль соберет на склонах Архыза спортсменов и любителей маунтинбайка со всей страны. 26 июля в программе мероприятий запланирован массовый заезд «Мегалавина», 27 июля — экстрим-дисциплина, параллельный слалом (Dual Slalom). С 28 по 30 июля — гонка Enduro Race, а с 1 по 3 августа — скоростной спуск, II этап Кубка (Downhill Race).

Также на курорте до конца сезона будет работать велолагерь для начинающих.

«Гости могут пройти обучение, освоить маунтинбайк и попробовать силы на трассах», — говорится в сообщении.

В преддверии летнего сезона сообщалось, что в этом году протяженность трасс байк-парка на курорте «Архыз» увеличат до 30 километров. В календаре байк-парка с мая по конец октября было запланировано более десятка событийных мероприятий.

«Архыз» — популярный горный курорт, ориентированный на активный семейный отдых. Он включает в себя две туристические деревни, 27 км горнолыжных трасс и девять канатных дорог, а также высокогорный байк-парк с трассой 25 км.