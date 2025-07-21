Аналитики спрогнозировали рост числа иностранных туристов в России

По сравнению с прошлым летом поток желающих увеличивается на 20%.

Больше всего ожидается приезжих из стран Юго-Восточной Азии (Малайзия, Таиланд, Индонезия, Вьетнам), Индии, Турции и стран Персидского залива (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар). Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в Центре стратегических разработок (ЦСР).

«Как и в прошлые годы, наибольший приток иностранных гостей придётся на Москву и Санкт-Петербург: эти города примут этим летом около 80% всех интуристов. Интуристы по мере знакомства с Россией всё чаще рассматривают для путешествий Свердловскую, Новосибирскую, Московскую области. Повысился интерес к Камчатке, Алтаю, Татарстану, сочинскому побережью Краснодарского края, Кавказским республикам. Увеличится турпоток и в регионах Дальнего Востока. Особо можно выделить Калининградскую область: из-за повышенного спроса у наших граждан к региону иностранцам мест не хватает».

Ранее в АТОР сообщили о росте популярности туров на Дальний Восток у россиян. Интерес граждан вызывает рыбалка и морские прогулки. Их также привлекают экскурсии и исторические объекты региона.