Энотуризм набирает обороты в России

Российские винодельни всё активнее продвигаются в медиапространстве — за последние десять лет число упоминаний отечественных брендов в СМИ утроилось и составило более 71 тысячи, тогда как зарубежные производители фигурировали в публикациях лишь 26 тысяч раз. Такие данные приводят аналитические платформы по мониторингу СМИ.

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Как передает СМИ2, Лидером медийной активности стала группа компаний «Абрау-Дюрсо», обогнавшая как российских конкурентов, так и международные винные бренды, представленные на рынке.

В топ упоминаемых виноделен также вошли «Кубань-Вино», «Шато де Талю» и «Фанагория» — все они расположены в Краснодарском крае, который стал центром винного туризма страны.

Согласно исследованию по 187 российским винодельням, почти половина из 30 самых упоминаемых находятся именно в этом регионе. В список также вошли производители из Ростовской области («Цимлянские вина», «Эльбузд», «Винодельня Ведерниковъ») и Дагестана («Дербент Вино», Кизлярский коньячный завод и другие).

По данным системы StatMedia агрегатора СМИ2, интерес аудитории к российскому виноделию продолжает расти. За первое полугодие 2025 года объем охватов публикаций увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Это связано не только с ростом потребительского интереса к отечественным винам, но и с развитием энотуризма — направления, которое объединяет винодельческую культуру с гастрономическим и событийным туризмом.

Как отмечает директор по коммуникациям группы компаний «Абрау-Дюрсо» Ольга Фирстова, задача PR-активностей — не столько стимулировать продажи, сколько формировать устойчивую лояльность и управлять репутацией бренда. Тем не менее, она признает, что медийность способствует и росту спроса.

Одним из ключевых инструментов взаимодействия с аудиторией «Абрау-Дюрсо» называет событийный туризм. Винодельня предлагает насыщенную культурно-развлекательную программу: экскурсии по подвалам XIX века, винные дегустации, тематические фестивали, трекинговые прогулки и даже детские мероприятия — от сказочных экскурсий до летних киносеансов под открытым небом.

Особенность подхода — круглогодичная активность, включая события вне сезона, такие как Масленица или семейные праздники.

Кроме того, компания регулярно участвует в отраслевых форумах, выставках и дегустационных мероприятиях, где знакомит с продукцией не только профессионалов отрасли, но и массового потребителя.