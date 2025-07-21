В очереди к Крымскому мосту туристы устраивают пикники

Очередь к Крымскому мосту со стороны Тамани увеличилась почти до 1,5 тыс. машин. По официальным данным, в 15:00 мск в ней находились 1 тыс. 485 автомобилей.

© tourdom.ru

«Ожидание составляет около 4 часов», – сообщал телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Однако те, кто попал в этот затор, говорят, что добираться до пункта пропуска приходится гораздо дольше.

«В 10:40 подъехали к пробке, которая начиналась от АЗС “Лукойл”, и в 15:52 только заехали на досмотр», – рассказывают туристы.

Любопытно, что отмечалась аналогичная ситуация и сегодня утром, хотя «хвост» был раза в два короче:

«Встали в пробку со стороны Тамани в 06:58 (в это время в очереди находились, по официальным данным, 700 автомобилей. – Прим. ред.), въехали на мост в 12:04», – говорят путешественники.

Возможно, роль сыграло ДТП, которое произошло на трассе «Таврида» в ранние часы.

Любители конкретики уточняют: к 3 часам дня понедельника, 21 июля, пробка перед мостом со стороны Тамани составляла 14 км.

Автомобилисты сетуют, что едут очень медленно:

«За полтора часа продвинулись всего на 500 м».

Одни туристы возмущаются – неужели нельзя ускорить досмотр?! Другие отвечают, что процедуру проводят тщательно ради безопасности: нужно проверить багаж, автомобиль, пропустить водителя и пассажиров через «рамки».

Ситуация, как всегда, осложняется любителями проскочить без очереди. Сначала такие проныры пытались протиснуться по левому ряду, но его заблокировал водитель одного из грузовиков. Тогда самые нетерпеливые поехали по обочине. Автомобилисты пожаловались в ГАИ, но это мало помогает:

«Машина ДПС проезжает, и тут же все выскакивают из очереди и несутся к пункту досмотра».

Впрочем, сегодняшние 4–5 часов – это не самое длинное ожидание.

«Мы на майских в общей сложности перед мостом 7 часов стояли», – рассказывают бывалые путешественники.

Туристы с более крепкими нервами в пробке не тратят время зря: кто-то устроил пикник, кто-то играет в настольные игры, кто-то загорает. Но всех расстраивает отсутствие туалетов.

Самые нетерпеливые пытаются выяснить, как попасть на паром, и разочаровываются, узнав, что по морю на частном легковом автомобиле в Крым не попасть.

Тем, кто находится в районе Ростова-на-Дону, советуют:

«Сворачивайте на новые территории и потом через Армянск заезжайте: нет там такого дурдома, как на мосту».

Есть вариант покороче – проехать через Джанкой, но там сейчас тоже очереди, предупреждают знакомые с ситуацией.

Отметим, что к вечеру «хвост» со стороны Тамани стал короче: сейчас там находится 1 тыс. 70 автомобилей. Пока туристы это не особо почувствовали:

«От Тамани до моста ровно 5 часов. Только что вырвались на волю», – сообщили одни из них в 17:15.

В очереди из Крыма – 660, а 2 часа назад было 790.

Напомним, весной прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что количество досмотровых комплексов на Крымском мосту будет увеличено, а средний показатель времени ожидания проезда через мост в часы пик составит один час.