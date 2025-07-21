Бурятия покажет свои туристические проекты

Республика Бурятия представит туристический потенциал региона на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится 3—9 сентября в рамках Х, юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

В этом году экспозицию региона назвали «Байкал. Бурятия. Код будущего», сказано в релизе организатора выставки, Фонда Росконгресс.

Экспозиция республики будет представлена в разных зонах павильона. В зоне «Туризм» продемонстрируют потенциал развития экологически устойчивого туризма, а достижения цифровизации и внедрение передовых технологий в регионе представят в зоне «Код будущего».

Кроме того, гостям будет доступна бурятская юрта с Центром восточной медицины. Между павильоном и юртой появится инсталляция, имитирующая коридор с символом буддизма хии морин, также будет установлен барабан хурдэ.

Для посетителей проведут виртуальные туры, организуют мастер-классы, они смогут поучаствовать в национальных видах спорта и играх народов Бурятии. Также в программе выступление бурятского национального театра песни и танца «Байкал» и муниципального театра народной музыки и танца «Забава».

Ранее сообщалось, что Еврейская автономная область представит отраслевые и инвестиционные проекты на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ во Владивостоке.