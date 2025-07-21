В Нальчике реконструируют одну из главных достопримечательностей

В столице Кабардино-Балкарии Нальчике проведут реконструкцию терренкура «Тысяча ступеней», являющегося одной из визитных карточек города-курорта. Завершить реконструкцию оздоровительной тропы планируется в 2026 году.

«В министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики подвели итоги конкурсного отбора заявок на предоставление субсидий, направленных на развитие туризма в регионе в 2025 году. В числе одобренных проектов — инициатива по реконструкции оздоровительной тропы на горе Кизиловка. Терренкур является визитной карточкой курорта федерального значения „Нальчик“ и любимым местом отдыха жителей и гостей города», — сообщили в пресс-службе регионального министерства.

Проект реконструкции разработан творческой группой жителей республики, в которую вошли архитекторы, дизайнеры и маркетологи. Терренкур будет оформлен в современной стилистике с использованием светлого камня и дерева, вдоль тропы установят скамейки и урны.

Реконструкция будет проходить в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». На проведение работ Минкурортов выделит 52 миллиона рублей. Планируется, что обновленный терренкур откроется уже в 2026 году.

«Всего по результатам конкурса комиссия отобрала три заявки, представляющие перспективные направления развития туристической отрасли республики. Помимо реконструкции терренкура планируется строительство бассейнов», — отметили в пресс-службе.

Терренкур «Тысяча ступеней», ведущий на гору Большая Кизиловка, построен в 1979 году. Протяженность маршрута составляет 2,6 км, а наивысшая точка расположена на высоте 843 м.